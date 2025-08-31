Ligue 1 : Lyon / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 31 août 2025 – Lyon / Marseille en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui au Groupama Stadium. Suite et fin de la 3ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’Olympico entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO.







Publicité





Deux géants du football français s’affrontent ce soir dans un classique tant attendu, l’Olympico, au Groupama Stadium, à Lyon. L’Olympique Lyonnais, invaincu en championnat après deux journées, accueille un OM qui cherche encore à trouver son rythme malgré une belle victoire 5-2 contre le Paris FC.

Lyon / Marseille – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann – Sulc, Tolisso, Fofana – Karabec



Publicité





🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Egan Riley, Balerdi, Garcia – Gomes, Hojbjerg – Greenwood, Nadir, Gouiri – Aubameyang

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lyon / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. OFFRE DE LANCEMENT LIGUE 1+ SUR PRIME VIDÉO : 12,99 €/mois pendant 12 mois (au lieu de 14,99 €/mois), soit une économie de 24 € sur l’année.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / Marseille, 3ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.