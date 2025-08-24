Un dimanche à la campagne du 24 août 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Un dimanche à la campagne du 24 août 2025, les invités – Avant le retour des inédits à la rentrée, Frédéric Lopez vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 avec une rediffusion l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 16h sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 24 août 2025 : sommaire et invités de la 50ème

Frédéric Lopez fête en grande pompe la 50ᵉ édition de son émission phare, Un dimanche à la campagne. Pour l’occasion, il reçoit trois invités d’exception : Dany Boon, humoriste et cinéaste incontournable, Kendji Girac, chanteur aux multiples succès, ainsi que Virginie Grimaldi, romancière adorée de millions de lecteurs. Dans l’atmosphère conviviale et champêtre qui caractérise le programme, ils livreront confidences, souvenirs et anecdotes inédites.

🔵 Dany Boon : Célèbre pour des comédies devenues cultes comme « Bienvenue chez les Ch’tis » ou « Radin ! », l’acteur et réalisateur, figure incontournable du box-office français, reviendra sur son incroyable parcours. Issu d’un milieu modeste, il partagera son ascension, les épreuves qu’il a traversées ainsi que des souvenirs marquants de sa carrière, le tout avec son mélange habituel d’humour et de sincérité.



🔵 Kendji Girac : Révélé en 2014 grâce à The Voice, Kendji s’est imposé comme l’une des grandes voix de la chanson française. Fort de plus de cinq millions d’albums écoulés, il reviendra sur son parcours, de ses origines gitanes à son ascension spectaculaire. Il ouvrira aussi une parenthèse plus intime en évoquant les coulisses de sa vie, partagée entre tradition et notoriété.

🔵 Virginie Grimaldi : Auteure de best-sellers tels que « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie », Virginie Grimaldi reviendra sur ses sources d’inspiration et les expériences qui façonnent son écriture. À travers ses récits empreints de tendresse et d’humanité, elle offrira un regard intime sur son cheminement littéraire.

Depuis son lancement, Un dimanche à la campagne s’impose comme un rendez-vous privilégié où les personnalités se révèlent loin des projecteurs. Entre éclats de rire, confidences profondes et émotions authentiques, l’émission a conquis un large public en quête de sincérité et de proximité.

Frédéric Lopez confie : « Avec chaque invité, nous vivons des instants uniques, sincères, et souvent inédits. Cette 50e sera l’occasion pour moi de célébrer non seulement ces personnalités incroyables, mais aussi le lien spécial que nous avons réussi à tisser avec le public au fil des émissions »

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 24 août 2025