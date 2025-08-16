Le Grand Concours du 16 août : les invités d’Arthur ce soir sur TF1



Le Grand Concours du 16 août 2025 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Le Grand Concours du 16 août 2025 : les invités de ce soir

Préparez-vous pour une nouvelle édition du « Grand Concours », riche en surprises ! Sous l’œil attentif d’Arthur, maître de cérémonie, une impressionnante brochette de personnalités se lancera dans un duel mêlant culture générale, rapidité et sang-froid.

Au programme : Az, Cartman, Valérie Damidot, Alexandre Devoise, Baptiste Giabiconi, Anaïs Grangerac, Gérard Holtz, Joyce Jonathan, Caroline Margeridon, Hervé Mathoux, Clara Morgane, Yoann Riou, Tony Saint Laurent, Patrick Sébastien, Sylvie Tellier, Tareek et Titoff.

Deux manches palpitantes suivies d’une finale sous haute tension attendent les téléspectateurs. Dans cette compétition où règnent bonne humeur et esprit de compétition, les participants devront faire preuve d’une vivacité d’esprit à toute épreuve et garder leur sang-froid face à la pression du chrono.



À la clé : un seul objectif, décrocher le titre tant convoité de champion ou championne de la soirée. Alors, qui saura se démarquer, garder la tête froide malgré des voisins parfois dissipés, et triompher ?

« Le Grand Concours » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.