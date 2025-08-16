Echappées Belles du 16 août : direction Chamonix ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 16 août 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusion.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 16 août, à 20h55 – « Week-end Chamonix Mont-Blanc » (rediffusion)

Bienvenue à Chamonix, ville mythique des amoureux de la montagne, nichée aux frontières de la Suisse et de l’Italie, entre glaciers et sommets emblématiques, traversée par l’Arve. Autrefois habitée par des agropasteurs, elle a su conserver son charme et ses traditions à travers les villages alentours.

La conquête du Mont-Blanc et les premiers Jeux olympiques d’hiver ont fait de Chamonix un haut lieu de l’aventure et de l’alpinisme, attirant depuis des générations de pionniers et explorateurs.



Publicité





C’est cette richesse que Sophie Jovillard va découvrir le temps d’un week-end : sports de montagne, nature et histoires des habitants, héritiers des pionniers qui ont façonné la vallée. Quel patrimoine ces aventuriers ont-ils transmis aux générations suivantes ?

Reportages : Vallée de Chamonix, la montagne pour tous / 24H au refuge des Cosmiques / Les chalets de Philippe / « Bienvenu à la colo » / A la recherche des cristaux du Mont-Blanc / Innover dans l’outdoor.

Echappées Belles du 16 août à 22h30 – « Spéciale Méditerranée » (rediffusion)

La Méditerranée, plus grande mer semi-fermée du monde, possède un patrimoine historique et culturel d’envergure internationale. Ce bassin maritime abrite une biodiversité exceptionnelle, mais reste l’un des plus pollués au monde. Sabine Quindou parcourt l’arc méditerranéen français, de la côte Vermeille à la Provence, jusqu’à la prestigieuse Monaco, à la rencontre de ceux qui œuvrent pour protéger cet environnement unique.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 16 août 2025 dès 21h sur France 5