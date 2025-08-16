Fort Boyard du 16 août 2025 : ce soir l’équipe de Houcine Camara (VIDEO)



Fort Boyard du samedi 16 août 2025 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour la suite de la saison 2025 de Fort Boyard. Pour ce nouveau numéro, l’équipe est composée ce soir de Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens, Pierre-Yves Bon.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Ils joueront au profit de l’association UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance s’engage à protéger les droits de chaque enfant, partout dans le monde, en portant une attention particulière aux plus vulnérables et marginalisés. Présente dans 190 pays et territoires, l’UNICEF collabore avec ses partenaires pour concrétiser cet engagement, permettant aux enfants de vivre pleinement, de s’épanouir et de développer tout leur potentiel.

Présentation de la saison 2025

Pour sa 36ᵉ saison, Fort Boyard retrouve son esprit originel. Le Père Fouras s’inspire de l’ADN du Fort pour créer de redoutables pièges afin de protéger son trésor. Fidèle au poste, Olivier Minne dirige les affrontements entre équipes de célébrités, prêtes à relever les défis au profit de grandes causes.



Cet hiver, la donne évolue : avec des réserves de boyards en baisse, le Père Fouras se montre plus rusé que jamais. Puisant dans les légendes du Fort, il invente de nouvelles épreuves, revisite les défis emblématiques et multiplie les surprises pour tester les candidats. Chaque semaine, il convoque le « cercle des anciens », réunissant des figures mythiques du Fort et un Maître du Temps, pour juger quels participants méritent de le rejoindre. Pour protéger son trésor, il peut également compter sur une armée d’alliés redoutables, prêts à tout pour contrarier les prétendants.

Fort-Boyard : extrait vidéo du 16 août 2025

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

