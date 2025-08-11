Les 12 coups de midi du 11 août : Fanny éliminée, qui est sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 11 août 2025, élimination de Fanny – Fanny a été éliminée ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle est repartie avec 25.450 euros de gains en 8 victoires.











Les 12 coups de midi du 11 août, des ciseaux sur l’étoile mystérieuse

C’est Emilie qui est devenue Maître de Midi, elle a fait une erreur sur le Coup de Maitre et a remporté 2.000 euros à partager. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 5 indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose et des ciseaux.

Derrière cette étoile, ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+