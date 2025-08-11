Demain Nous Appartient du 11 août : Ludo s’en prend à Victoire ! (résumé + vidéo épisode 2006 en avance)



Demain nous appartient du 11 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2006 de DNA – Ludo va s’en prendre violemment à Victoire ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et heureusement pour Fred, plus de peur que de mal !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 11 août 2025 – résumé de l’épisode 2006

Victoire veille sur Fred à l’hôpital : la balle a traversé le muscle, il est hors de danger. Sara l’informe que les rumeurs contre lui ont été effacées. En ville, Diego et Maud repèrent un homme suspect près d’un glacier. Arrêté puis interrogé, il s’avère être un militant écolo et non pas le tueur en série.

Ludo, persuadé que Victoire l’a dénoncé à la police, la confronte violemment. Plus tard, Victoire reproche à Fred de ne pas l’avoir défendue, mais il lui demande de tourner la page… La nuit, Ludo installe une bombe sur un jet-ski !



Au Spoon, Bart remarque que Laurie a des tâches aux mains. William diagnostique un eczéma lié au stress. Laurie tente de joindre Bart, nerveuse.

De son côté, Sylvain emmène Annie en ville. Il doit s’absenter pour aider Karim et pendant ce temps là, Annie va au clash avec Alain Lehaut…

VIDÉO Demain nous appartient du 11 août – extrait de l’épisode

