Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (11 août 2025)



Publicité





Camping Paradis du 11 août 2025 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Camping Paradis du 11 août 2025 : l’épisode « La kermesse du camping »

Camille, 40 ans, s’installe pour une semaine de détente au camping, accompagnée de sa mère, Sylvie, et de sa fille de 18 ans, Flore. Mais ce séjour tranquille est bouleversé par le retour inattendu de Jean-Claude, son père, après de longues années d’absence. Bien décidé à renouer avec les siens, il se heurte à une Camille profondément perturbée par la réapparition de ce père qu’elle a à peine connu.

À l’autre bout du camping, Delphine, enceinte de plusieurs mois, est venue seule se ressourcer. Mais sa quiétude vole en éclats lorsqu’elle croise son ex, venu passer des vacances avec sa nouvelle compagne… un homme avec lequel elle partageait encore sa vie il y a environ neuf mois.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Jean-Luc Bideau (Jean-Claude), Elisa Servier (Sylvie), Mathilde Lebrequier (Camille), Julie Boulanger (Delphine), Adrien Schmück (Sam), Patrick Paroux (M. Parizot), Morgane Bujoli (Flore), Yoli Fuller (Gauthier), Blandine Marmigère (Anaïs)



Publicité





A 16h10 l’épisode « Retrouvailles au camping »

Il y a dix ans, un drame a brisé les liens entre Clémence et ses beaux-parents, qui la tiennent pour seule responsable de la tragédie ayant emporté leur fils. Aujourd’hui, Clémence revient, accompagnée de Lilou, leur petite-fille dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence…

La semaine s’annonce également riche en rebondissements pour les Pariseau de Cabassole, une famille d’aristocrates au mode de vie traditionnel, contrainte de s’adapter – non sans heurts – aux réalités d’un séjour en camping.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Chrystelle Labaude (Martine), Noémie Elbaz (Clémence), Michel Scotto Di Carlo (Charles), Lisa Martino (Blandine), Adrien Schmück (Sam), Patrick Paroux (Parizot), Terry Banjout (Lilou), Esther Moreau (Marie-Sixtine), Delphine Lacheteau (Kimberley), Quentin Santarelli (Amaury), Antoine Milhaud (Enguerrand)