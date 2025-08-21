Les 12 coups de midi du 21 août : Arthur Maître de Midi, on vous dit qui va apparaitre sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 21 août 2025, élimination de Marie-Odile – La valse des Maîtres de Midi continue dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Marie-Odile a déjà été éliminée ce jeudi, c’est Arthur qui est devenu Maître de Midi et il a fait fort avec un Coup de Maître à 20.000 euros !











Les 12 coups de midi du 21 août, plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse

Arthur a donc déjà 10.000 euros dans sa cagnotte alors que sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 3 cases. Il a proposé le nom de Laure Manaudou, mais c’est raté ! on a tous les indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose, des ciseaux, un jeu de cartes, des bougies, et une mini-télé. Elle devrait être entièrement dévoilée vendredi.

Derrière cette étoile, c’est finalement Virginie Efira qui va apparaitre demain. Explications des indices :

🏊‍♀️ Piscine couverte → Le Grand Bain (2018), où elle joue avec l’équipe de nage synchronisée masculine.

🦌 Cerf → Le Goût des merveilles (2015), film très lié à la nature et à l’imaginaire (le cerf est même sur l’affiche).

🦇 Chauve-souris → Lego Batman, le film (2017), où elle double Batgirl.

🛵🌸 Scooter rose → 20 ans d’écart (2013), où elle incarne une quadra pétillante qui vit une romance avec un jeune homme.

✂️ Ciseaux → La Chance de ma vie (2010), où elle est coiffeuse.

🃏 Jeu de cartes → Elle a joué au poker à Las Vegas.

🕯️ Bougies → Un amour impossible (2018), film très intimiste et mélancolique, avec des ambiances feutrées.

📺 Mini-télé → ses débuts comme animatrice sur M6 (Nouvelle Star, M6 Kid, etc.), avant sa carrière d’actrice.



Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 août

