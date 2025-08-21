Camping Paradis du 21 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Camping Paradis du 21 août 2025 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







Camping Paradis du 21 août 2025 : l’épisode « Les douze travaux du camping »

La tranquillité des vacanciers est brusquement troublée par l’arrivée de camions de chantier traversant le camping. Aux commandes, Agnès affirme être la nouvelle propriétaire du terrain voisin, où elle projette de bâtir une villa. Or, ce terrain est occupé depuis toujours par le vieux Léon, fidèle ami de la bande… Très vite, Tom découvre qu’Agnès n’est autre que la fille de Léon, à qui ce dernier a cédé son bien de son vivant, en signe de réconciliation.

De son côté, Sabine, mère de famille dévouée mais débordée, décide de troquer sa place avec celle de sa sœur jumelle Delphine, célibataire et accro au travail, le temps de gérer une urgence à Paris. L’occasion rêvée pour Delphine de plonger dans le quotidien d’une maman sursollicitée, entre bonheurs simples et petits tracas !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Virginie Caliari (Delphine/Sabine Morin), Patrick Raynal (Antoine Tardieu), Thomas Séraphine (Loïc Morin), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Sophie Staub (Angès Lièvremont), Eliott Lobrot (Arthur Morin), Roxane Bret (Margot Morin), Davia Benzenet Martelli (Clara), Edouard Collin (Thomas Lièvremont), Sophie Payan (Doublure Delphine/Sabine)



A 16h10 l’épisode « Une fiancée presque parfaite »

Cet été, sous la pression constante de ses parents, Mathieu a enfin accepté de leur présenter sa fiancée. Problème : à 35 ans, il n’a jamais osé leur avouer qu’il est gay… Il engage donc une comédienne pour jouer le rôle. Mais au camping, la « fiancée idéale » attendue n’est pas celle qui arrive : Élodie, apprentie fiancée pleine de maladresses, enchaîne les gaffes que Mathieu tente tant bien que mal de rattraper… en attendant l’arrivée du véritable amour de sa vie.

Parallèlement, le docteur Modiano, père divorcé venu passer des vacances avec ses deux enfants, voit débarquer l’un de ses patients, sujet à de nombreux tocs. Inévitablement, tout dérape et les rôles s’inversent, bouleversant le quotidien de chacun…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Isabelle Spade (Colette Bertaud), Charles Lelaure (Mathieu Bertaud), Cyril Garnier (Sébastien Pommier), Eric Théobald (Antoine Modiano), Eric Le Roch (Adrien Pinçon), Adrien Schmück (Sam), Patrick Paroux (M. Parizot), Kim Schwarck (Elodie Charpentier), Clara Symchowicz (Alix Modiano), William Robquin (Gaspard Modiano)