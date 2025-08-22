Les 12 coups de midi du 22 août : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée, qui apparait ? Réponse et explications des indices



Publicité





Les 12 coups de midi du 22 août 2025, élimination d’Arthur – Encore un nouveau Maître de Midi ce vendredi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». C’est Thomas qui a pris la place ce midi et alors que l’étoile mystérieuse est désormais entièrement dévoilée, il n’a pas pu tenter sa chance après avoir fait une erreur sur le Coup de Maître.











Publicité





Les 12 coups de midi du 22 août, plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse

Thomas a remporté 2.000 euros à partager. Sur l’étoile mystérieuse, c’est finalement Virginie Efira qui est apparue.

Explications des indices :

🏊‍♀️ Piscine couverte → Le Grand Bain (2018), où elle joue avec l’équipe de nage synchronisée masculine.

🦌 Cerf → Le Goût des merveilles (2015), film très lié à la nature et à l’imaginaire (le cerf est même sur l’affiche).

🦇 Chauve-souris → Lego Batman, le film (2017), où elle double Batgirl.

🛵🌸 Scooter rose → 20 ans d’écart (2013), où elle incarne une quadra pétillante qui vit une romance avec un jeune homme.

✂️ Ciseaux → La Chance de ma vie (2010), où elle est coiffeuse.

🃏 Jeu de cartes → Elle a joué au poker à Las Vegas.

🕯️ Bougies → Un amour impossible (2018), film très intimiste et mélancolique, avec des ambiances feutrées.

📺 Mini-télé → ses débuts comme animatrice sur M6 (Nouvelle Star, M6 Kid, etc.), avant sa carrière d’actrice.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+