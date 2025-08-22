Camping Paradis du 22 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Camping Paradis du 22 août 2025 – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 22 août 2025 : l’épisode « Le Prince au Camping »

Tom accueille un nouveau stagiaire pour épauler son équipe au camping. Ce qu’il ignore, c’est que le jeune homme n’est autre qu’Alexandre III, prince héritier d’une puissante famille hindoue. Décidé à vivre incognito pour goûter à une vie ordinaire, Alexandre ne tarde pas à tomber sous le charme de la pétillante Alice… au risque de voir son secret mis en péril. De son côté, François se retrouve troublé par le retour de Rosalie, son ex-femme dont il est séparé depuis trois ans. Un épisode placé sous le signe de l’amour et des flèches de Cupidon…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Jennifer Lauret (Arianne Leroy), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Catherine Marchal (Rosalie), Bernard Alane (Bertrand), Paola Marques dos Santos (Sophie), Manuel Gélin (François), Alexandre Le Provost (Michel), Patrick Paroux (Mr Parizot), Naby Dakhli (Alexandre), Florence Coste (Alice), Arnaud Koller-Chevalier (Jean-Edouard), Juliette Delacroix (Laura), Nirupama Nityanandan (Mère d’Alexandre), Asil Raïs (Père d’Alexandre), Suzy Pillou (Femme valise), Luc Laurenzatto (Campeur suédois), Albert Lerda (Campeur bateau), Lavinia Centrone (Campeuse panier), Jean-Pierre Gourdain (Père enfant)



A 16h10 l’épisode « Noces de toile »

Alors que Tom et son équipe s’activent pour organiser l’élection de Miss Camping, Laetitia, venue fêter son enterrement de vie de jeune fille entourée de ses amies, croise par hasard Fred, son premier amour… Pendant ce temps, Agnès et Philippe découvrent leurs premières vacances sans enfants : quand lui n’aspire qu’à profiter et s’amuser, elle espère surtout partager un tendre tête-à-tête romantique…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Laëtitia Milot (Laëtitia), Bruno Slagmulder (Philippe), Noémie Kocher (Agnès), Patrick Paroux (Mr Parizot), Cyrille Swierkosz (Fred), Noémie Landreau (Laurianne), Ingrid Donnadieu (Christelle), Francis Boulogne (Eric), Shalimar Debru (Marieke), Mario Bastelica (Hervé), Marion Koen (Florence), Herma Vos (Mère Marieke)