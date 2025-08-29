« Les blagues de Toto 2 » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (29 août)

Par /

« Les blagues de Toto 2 – Classe verte » au programme TV du vendredi 29 août 2025 – C’est un film inédit qui vous attend ce vendredi soir sur M6 ! Pour passer une bonne soirée à rire en famille, la chaîne diffuse le film « Les blagues de Toto 2 – Classe verte », avec Guillaume de Tonquédec, Hugo Trophardy, et Valérie Karsenti.


A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de M6+.

© SND


« Les blagues de Toto 2 – Classe verte » : histoire, résumé, synopsis

Pour un enfant, une classe verte, c’est l’occasion de découvrir la campagne et la vie à la ferme. Pour Toto, c’est surtout l’occasion de créer mille blagues et de vivre une aventure mémorable. D’autant plus que les fermiers du coin sont plutôt « chelous »… et qu’un mystérieux fantôme hante les ruines du château voisin.

AVEC : Hugo Trophardy (Toto), Guillaume de Tonquédec (Jérôme), Anne Marivin (Sylvie), Valérie Karsenti (Mme Coquerelle), Pauline Clément (Mlle Jolibois), Sarah Stern (Mme Lemercier), Nicolas Lumbreras (M. Lemercier)


Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film.

« Les blagues de Toto 2 – Classe verte » c’est ce soir sur M6 et M6+.

