« Sardou, autoportrait » : votre documentaire ce soir sur France 3 (29 août 2025)

« Sardou, autoportrait » au programme TV du vendredi 29 août 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 rediffuse le documentaire « Sardou, autoportrait ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Sardou, autoportrait » : présentation

Depuis plus de soixante ans, Michel Sardou fascine le public par l’ampleur de son œuvre et la force de son interprétation. Avec plus de 300 chansons et plus de 100 millions de disques vendus, il incarne l’archétype du chanteur populaire. À l’occasion de sa dernière tournée, Je me souviens d’un adieu, il a accepté de se livrer comme rarement auparavant face à Augustin Trapenard.

Considéré comme le dernier grand nom de la variété française, Sardou est devenu une véritable icône, dont les succès résonnent dans la mémoire collective. En octobre 2023, il a entamé une tournée exceptionnelle de plus de 60 dates en France, en Suisse et en Belgique, dont deux concerts à guichets fermés à Paris La Défense Arena, réunissant au total plus de 400 000 spectateurs.



Toujours fidèle à son public, l’artiste a ouvert les portes de son intimité pour un documentaire exclusif. À travers deux entretiens menés dans sa maison normande, il se raconte sans détour, esquissant un autoportrait sincère : de son enfance auprès d’une famille d’artistes ambulants à son parcours qui l’a mené au rang de légende de la chanson française.