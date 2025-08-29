« Une famille en or » du 29 août : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?



« Une famille en or » du 29 août 2025 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or » spécial en prime.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 29 août 2025 : les invités de Camille Combal

Ce soir, oubliez les manches classiques : l’émission passe en mode XXL. Ce n’est plus un simple jeu, c’est un véritable CHOC ! Deux monstres sacrés de l’humour français, entourés de leurs équipes prestigieuses, s’affrontent dans un prime qui s’annonce déjà légendaire.

👉 La Famille Gad Elmaleh : capitaine charismatique, épaulé par Caroline Anglade, Maxime Gasteuil, Marine Leonardi, Paul de Saint Sernin, Elena Nagapetyan et Tareek. Une équipe de choc taillée pour la victoire !



👉 La Famille Kad Merad & Michèle Laroque : un duo iconique, accompagné d’Olivier Baroux, Philippe Caverivière, Thaïs Vauquières et Julien Arruti. Du théâtre au cinéma en passant par la télé, ils ont tout gagné… sauf Une Famille en Or. Ce soir, ils comptent bien y remédier.

Un affrontement hors norme avec des manches électriques, des happenings délirants, des surprises à gogo et des questions totalement improbables. Le jeu préféré des Français se transforme en véritable arène.

🎯 En jeu : 100 000 € au profit de l’Institut Imagine, association chère aux deux familles. Une seule équipe ira jusqu’à la finale pour tenter de décrocher la cagnotte.

Et pour mener cette soirée explosive : Camille Combal, maître de cérémonie, arbitre et garant officiel de la mauvaise foi.

VIDÉO bande-annonce

Une Famille En Or Massif, présenté par @CamilleCombal. 📺 VENDREDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/GCPhqe4fjV — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 25, 2025

✨ Une Famille en Or Massif – Gad vs Kad : un prime exceptionnel, un casting 24 carats, et une promesse… Vous n’avez jamais vu ça !