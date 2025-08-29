Les Cinquante du 29 août : qui gagnera le jeu n°4 ? (résumé, spoiler + replay épisode 10)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 10 du vendredi 29 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 10 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que dans l’entre de la panthère, il ne reste plus que Neymar et Kelly.











Publicité





C’est finalement Kelly qui remporte la victoire. La Panthère annonce qu’elle offre 2.000 euros à l’équipe Blanche et pour les 2.000 restants, elle doit les prendre dans les autres équipes ! Elle décide de prendre 400 aux Marrons, 400 aux Rouges, 400 aux Noirs, 400 aux Jaunes, et 400 aux Bleus. Benjamin trouve injuste qu’elle n’ait pas touché à la cagnotte des Gris parce que son mari est dans l’équipe.

Au château, les joueurs découvrent la mise à jour des cagnottes. Les Blancs sont ravis !

Le Lion convoque ensuite tous les joueurs pour un nouveau jeu dans l’arène. L’équipe qui finira dernière sera en danger pour la prochaine cérémonie d’élimination ! Les Violets sont déterminés à rompre la malédiction.



Publicité





Dans l’arène, les joueurs découvrent 45 pupitres et des files pays, capitales, métiers, animaux, fruits et légumes. Jonathan pense qu’il s’agira d’un baccalauréat géant. Tout le monde se place, le Lion valide les positions. Il explique les règles : il confirme qu’ils vont jouer au petit bac. L’équipe qui aura le moins de point sera éliminée.

Le jeu débute. Pour la première manche, Esmerala efface ce qu’elle a écrit avant que le Lion vérifie, les Violets sont en colère. Katel et Sandra écrivent en étranger, aucun point. Plusieurs joueurs n’ont rien écrit ! Les Violets finissent cette manche avec seulement 2 points ! Les Rouges gagnent la manche avec 10 points, ils doivent désigner une équipe qui ne marquera aucun point : ils choisissent les Bleus.

SPOILER qui gagnera le jeu n°4 ?

Dans l’épisode de lundi, le jeu continue. On vous dévoilera dimanche soir quelle équipe va le perdre et donc être en danger !

Les Cinquante, le replay du 29 août

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce vendredi 29 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 1er septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 11.