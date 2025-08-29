Un Si Grand Soleil du 1er septembre : Elisabeth s’en sort bien, Catherine choque Laurine (résumé épisode 1739 en avance)



Un si grand soleil du 1er septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1739 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 1er septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Après son accident de voiture, Elisabeth est transportée d’urgence à l’hôpital. Pendant ce temps là, Alain s’impatiente et tente de la joindre mais il tombe sur sa messagerie. Il s’inquiète. Clément l’appelle et lui annonce qu’Elisabeth a eu un accident, Janet l’a prise en charge à l’hôpital. Alain fonce sur place.

A l’hôpital, Alain retrouve Janet, qui lui dit de ne pas s’inquiéter : elle va bien et n’a rien de grave ! Elle a demandé tout un tas d’examen pour vérifier que tout va bien. Elle explique à Alain que selon les pompiers, sa voiture a fait une sortie de route et a heurté un réverbère.



Le lendemain matin, Alain est au chevet d’Elisabeth quand elle se réveille. Elle a mal partout. Alain lui demande si elle se souvient de ce qui s’est passé. Elle se rappelle juste qu’elle était en voiture, et puis les pompiers et l’ambulance. Elle ne se rappelle pas de l’accident. Alain lui dit qu’elle n’a rien de grave, juste une épaule luxée.

A la ferme, Tiago dit au revoir à tout le monde. Flore lui dit de se dépêcher, ses parents l’attendent à la gare. Mais elle reçoit un appel d’Alain qui lui annonce l’accident d’Elisabeth.

Pauline fait la tête à Léo. Elle n’a pas aimé sa réaction. Léo lui parle de ce mec qui lui tournait au tour, elle assure qu’ils faisaient juste connaissance. Léo finit par lui dire qu’il est désolé. Pauline dit qu’ils passent à autre chose, et son patron va arriver pour visiter la serre.

Chez L Cosmétiques, Boris est avec Muriel, qui s’inquiète de l’absence d’Elisabeth. Muriel demande à Boris s’il a des nouvelles de Laurine, il lui dit que non. Muriel pense que c’est important qu’il la rappelle. Muriel reçoit un appel d’Alain, il la prévient pour l’accident.

Flore, Tiago et Robin rejoignent Clémence à la gare. Flore prévient Clémence pour l’accident, Alain ne pourra pas venir. Robin viendra voir Tiago le week-end prochain à Marseille.

Pauline et Léo vont visiter la serre à Boris. Il remarque qu’ils ont fait du super boulot et leurs plans ont l’air de très bonne qualité. Il va commander et se laisser la semaine pour déterminer les quantités dont il aura besoin.

Yann interroge Elisabeth à l’hôpital, elle n’a aucun souvenir de l’accident. Il lui demande si elle téléphonait au volant ou si elle suit un traitement. Alain n’aime pas qu’il insinue qu’elle est responsable. Alain affirme que ce n’est pas un accident : elle a été menacée de mort ! Il ne croit pas au hasard, Elisabeth confirme.

Elodie donne un panier de légumes à Pauline, qui lui annonce que L Cosmétiques lui a passé une première commande, ils sont soulagés. Pauline avoue qu’avec Léo ce n’est pas toujours évident. Elodie pense que c’est normal, ils viennent de se lancer et sont sous pression. Elle assure qu’elle est là si elle a besoin de parler. Elles sont très complices.

Clémence vient voir Alain et lui demande comment va Elisabeth. Il lui dit que ça va, il est désolé d’avoir loupé le départ de Tiago. Clément appelle Alain, il lui dit que Yann est passé mais il est convaincu que ce n’est pas un hasard l’accident. Il pense que Yann devrait interroger Catherine, Clément lui dit qu’ils vérifient si la voiture a été sabotée. Ils doivent attendre les résultats d’expertise. Alain s’énerve, Clément assure qu’ils font leur travail. Il lui recommande de ne surtout pas entrer en contact avec Catherine.

A la coloc, Elodie est avec Elise mais elle ne fait que penser à Pauline… Ludo raccroche avec Flore, qui a accompagné Tiago à l’internat. Tout le monde charie Ludo qui doit passer la nuit sans elle. Ludo dit à Elise qu’avec Elodie ils sont un vieux couple. Mais Elodie n’écoute pas…

Chez les Laumière, Laurine parle de l’accident d’Elisabeth à Catherine. Elle se réjouit et dit à sa fille : « rassure-moi, elle est morte ? ». Laurine est choquée et lui dit que sans son airbag elle y passait. Catherine rigole, Laurine la trouve grave. Elle ne comprend pas son manque d’empathie. Catherine n’a plus envie de dîner avec elle.

