Ninja Warrior 2025 : et le gagnant est...

Après un suspense insoutenable, René Casselly est le grand vainqueur de la saison 2025 de « Ninja Warrior »e, en réalisant une performance fulgurante : la montée de la Tour des Héros en seulement 22,30 secondes.











Affrontant l’épreuve mythique du tremplin final — l’ascension de la corde culminant à plus de 20 mètres — Casselly a survolé le chrono imposé, devançant le temps-limite de la précédente référence, Matthias Noirel. Grâce à ce chrono époustouflant, soit 0,72 seconde d’avance sur le couperet, il s’adjuge non seulement la victoire finale, mais devient également le premier concurrent à s’imposer dans deux versions nationales de Ninja Warrior, après son sacre en Allemagne.

Dès les qualifications jusqu’à la grande finale, René Casselly a affiché une ténacité et une maîtrise remarquables. Chaque obstacle a été franchi avec précision et détermination — chaque mouvement mesuré, chaque prise solide. Lors de la finale, la tension était palpable : un seul faux geste sur la corde, et c’en était fini du rêve. Mais avec le sang-froid d’un vétéran, il a grimpé avec fluidité et puissance, effaçant toute pression extérieure.

Avec ce temps de 22,30 secondes, René Casselly réécrit les livres d’histoire de Ninja Warrior France. Sa victoire marque aussi un tournant dans l’histoire du jeu : il devient le seul athlète à remporter deux versions nationales du show, un exploit d’ampleur internationale.



