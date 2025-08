Plus Belle La Vie du 1er août 2025 : Vadim accuse Patrick publiquement (résumé + extrait vidéo épisode 389 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 1er août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 389 de PBLV – Vadim accuse publiquement Patrick aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il met en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux et tout le monde ne parle plus que de ça !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er août 2025 – résumé de l’épisode 389

Chez les Nebout, Léa est sous le choc. Jean-Paul la retrouve bouleversée. Babeth et Patrick ne dorment plus ensemble : Babeth est partie très tôt sans vouloir s’expliquer. Léa, elle, refuse de croire que Patrick ait pu faire une chose pareille. Jean-Paul lui confie qu’il a vu Florence Rodriguez, complètement effondrée. Puis Léa découvre une vidéo de Vadim dans laquelle il accuse publiquement Patrick d’avoir violé sa mère. C’est un coup de massue. Quand Patrick arrive, Léa le supplie de démentir. Il lui répond qu’il n’en sait rien. Il est désolé.

Au cabinet médical, Jennifer lit les commentaires sur Patrick. Elle demande à Mathieu s’il pense que Vadim dit vrai. Babeth, arrivée tôt, s’est isolée dans son bureau et fond en larmes. Mathieu tente de la réconforter et lui remet une carte envoyée par un couple qu’ils ont aidé lors de leur mission humanitaire. Babeth s’effondre dans ses bras.



Publicité





Au Mistral, les rumeurs enflent. Thomas n’arrive pas à croire à la culpabilité de Patrick. Djawad, lui, reste prudent : il pense qu’il ne faut pas se fier aux apparences. À la résidence, Morgane confie sa stupeur à Nisma. Cette dernière pense que Vadim cherche simplement à protéger sa mère et croit que Patrick est coupable.

Babeth avoue à Mathieu qu’elle vit un enfer. Elle confirme que Patrick est bien le père de Vadim, mais qu’il n’a aucun souvenir de cette nuit-là. Elle ne parvient plus à le regarder. Mathieu lui dit qu’elle a le droit de penser à elle, puis la serre dans ses bras.

Pendant ce temps, Djawad confie à Thomas que tout le quartier ne parle que de Patrick. Aya est absente, elle a pris sa journée. Thomas est heureux pour elle, et donne aussi des nouvelles de Kilian, qui s’épanouit en Australie. Mais un coup dur tombe : il reçoit une saisie administrative qui bloque ses comptes personnels et professionnels. Il file à la banque, laissant Djawad gérer le bar.

Aya retrouve Nolan, l’avocat. Il lui avoue que l’histoire du bouton était un prétexte pour lui parler. Elle se moque gentiment de lui, puis ils décident d’aller boire un verre. Pendant ce temps là, Nisma tente de discuter avec Vadim, qui se montre d’abord agressif. Mais elle insiste et il finit par se livrer. Il raconte ce qu’il a vécu avec sa mère dans son enfance et confie son angoisse de savoir Patrick toujours en garde à vue. Touchée, Nisma lui promet qu’elle reste à ses côtés. Il la remercie.

Jean-Paul et Ariane retrouvent Idriss : Patrick a pris une décision. Il convoque son équipe, reconnaît être le père de Vadim mais affirme ne garder aucun souvenir de cette nuit-là à cause d’un black-out. Ariane, troublée, fait un lien : Florence ne se souvient de rien non plus. Elle pense qu’ils ont été drogués. Elle confie à Jean-Paul que c’est exactement l’état dans lequel elle s’est réveillée aux côtés de Durieux…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : le bar en danger, Djawad et Thomas s’unissent, les résumés jusqu’au 15 août 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 1er août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.