L’amour est dans le pré du 25 août : lancement de la saison 20 ce soir sur M6 (épisode 1)



Publicité





L’amour est dans le pré du 25 août 2025 C’est le jour J pour le lancement de la saison 20 inédite « L’amour est dans le pré ». Votre émission de dating préférée est de retour ce soir avec toujours la pétillante Karine Le Marchand aux commandes.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







Publicité





L’amour est dans le pré du 25 août, présentation de l’épisode 1

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, se lancent dans l’aventure à la recherche de l’âme sœur avec qui partager leur vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, découvrez des personnalités sincères et touchantes. Entre éclats de rire, émotions intenses et déclarations tendres, ces 15 cœurs en quête d’amour prouvent que celui-ci n’a ni âge, ni frontières, ni barrières.

Laissez-vous séduire par les histoires de cette 20ᵉ saison et écoutez les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec les images de la bande-annonce de votre soirée.



Publicité





"C'est fort, c'est beau, je suis amoureux"

Encore plus d'amour, encore plus d'étincelles 💚 #ADP, saison 20 inédite, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/R46NrXAF0N — M6 (@M6) August 22, 2025

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour le lancement de la nouvelle saison inédite.