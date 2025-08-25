L’amour est dans le pré du 25 août : lancement de la saison 20 ce soir sur M6 (épisode 1)

Par /

Publicité

L’amour est dans le pré du 25 août 2025 C’est le jour J pour le lancement de la saison 20 inédite « L’amour est dans le pré ». Votre émission de dating préférée est de retour ce soir avec toujours la pétillante Karine Le Marchand aux commandes.


A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.

L'amour est dans le pré du 25 août : lancement de la saison 20 ce soir sur M6 (épisode 1)
© Sylvie LANCRENON/M6


Publicité

L’amour est dans le pré du 25 août, présentation de l’épisode 1

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, se lancent dans l’aventure à la recherche de l’âme sœur avec qui partager leur vie à la campagne.
Aux côtés de Karine Le Marchand, découvrez des personnalités sincères et touchantes. Entre éclats de rire, émotions intenses et déclarations tendres, ces 15 cœurs en quête d’amour prouvent que celui-ci n’a ni âge, ni frontières, ni barrières.
Laissez-vous séduire par les histoires de cette 20ᵉ saison et écoutez les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec les images de la bande-annonce de votre soirée.


Publicité

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour le lancement de la nouvelle saison inédite.

A LIRE AUSSI
Enquête Exclusive du 24 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
Enquête Exclusive du 25 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
66 minutes du 24 août 2025 : sommaire et reportages
66 minutes du 24 août 2025 : sommaire et reportages
Capital du 24 août 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6
Capital du 24 août 2025 : le sommaire de l'émission inédite ce soir sur M6
« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 23 août 2025 : vos épisodes ce soir (saison 7)
« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 23 août 2025 : vos épisodes ce soir (saison 7)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut