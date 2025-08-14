« Tout le monde veut prendre sa place » : Joël sort du silence après son élimination « j’avais perdu l’envie de jouer »



Joël, l’un des plus grands champions du jeu de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place », a été éliminé mardi après une impressionnante série de 173 victoires et un gain total de 159 800 euros.











Interrogé par Télé Loisirs, le candidat a confié qu’il était arrivé au bout de son aventure :

« Je commençais à être un peu blasé. J’avais perdu l’envie de jouer. D’ailleurs, je jouais de plus en plus mal. Ce n’est pas un hasard si en l’espace de deux jours d’enregistrement, j’ai perdu autant de fois qu’en 160 parties. J’avais fait mon temps dans l’émission et je ne voulais pas tomber dans la caricature de la personne qui s’accroche à son fauteuil de manière désespérée.«

Joël avait même averti Cyril Féraud en coulisses :

« J’avais dit à Cyril Féraud : ‘Si je perds encore une fois, j’arrête’. Il avait compris ma décision mais il s’est demandé si j’allais vraiment le faire.«

S’il assume son choix, le moment de dire au revoir a été particulièrement émouvant :



« Sur le moment, c’est très difficile. Au moment où je change de pupitre avec la challenger, je vois les équipes au bord du plateau, tristes. Certains pleurent. J’ai presque eu l’impression d’assister à mon enterrement ! Quand on passe six mois avec des personnes, parfois plus de temps qu’avec sa propre femme, il se crée des liens d’amitié.«

Avec cette élimination, Joël s’arrête à la deuxième place du classement historique de l’émission, derrière Marie-Christine, détentrice du record avec 213 victoires et 196 900 euros de gains en 2018.

« Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais le record de Marie-Christine me paraissait encore très loin. Je n’avais peut-être pas la force mentale nécessaire pour y arriver… Mais cela me va bien quelque part. Les gens aimaient plus Poulidor qu’Anquetil qui a gagné le Tour de France !«

Après six mois d’une aventure exceptionnelle, Joël repart avec un pactole conséquent, une notoriété auprès du public et surtout de nombreux souvenirs partagés avec l’équipe de l’émission.