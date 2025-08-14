Plus belle la vie spoiler : Thomas résout l'énigme de Santoni mais...(15 août 2025)



La chasse au trésor se poursuit pour Thomas, Djawad, Aya et Barbara dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’Aya a récupéré les indices chez Nolan, l’enquête va prendre un nouveau tournant demain, dans l’épisode du vendredi 15 août 2025.











En effet, Thomas va faire une copie des indices avec de mauvaises indications, afin qu’Aya les replace chez Nolan. Avec l’aide de Barbara qui va crocheter sa serrure, Aya remet tout en place. Mais mauvaise surprise : Nolan lui envoie un message, il est déjà de retour à Marseille !

Thomas se creuse les méninges pour déchiffrer le plan sur les indices de Santoni. Il a un flash : il faut trouver un vieux plan de Marseille, correspondant à la période de la carte du jeu de tarot ! Il fonce à la bibliothèque et après de multiples recherches, il trouve. La croix sur le plan les renvoie à la réserve d’eau de la Croix des Moulins, sur les hauteurs de Marseille.



Sur place, mauvaise surprise pour Djawad et Thomas : le lieu est surveillé avec caméra, alarme, et gardiens ! Et pendant ce temps là, Nolan porte plainte contre Aya au commissariat…