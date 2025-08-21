Un Si Grand Soleil Spoiler : Catherine a un plan, Elisabeth menacée de mort ! (épisode du 25 août)



Un si grand soleil spoiler épisode 1734 du 25 août 2025 – Les choses vont mal tourner pour Elisabeth dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que la femme d’Alain a rejeté l’offre d’achat des chinois, elle va carrément être menacée de mort !











Chez les Laumière, Catherine ne digère pas la décision d’Elisabeth et annonce à Laurine qu’elle n’a pas dit son dernier mot. Elle retrouve alors l’homme à la tête de la société chinoise, elle a un plan pour forcer Elisabeth à accepter de vendre le groupe…

De son côté, Marceau s’inquiète avant sa nouvelle opération et propose à Catherine de se pacser. Ainsi, s’il lui arrivait quelque chose, c’est qui gèrera sa fortune.

Dans la nuit, Alain et Elisabeth sont réveillés par l’alarme : ils découvrent un tag de menaces dans le salon ! On a inscrit « Tu vas crever », très certainement à destination d’Elisabeth ! Les menaces viennent-elles de Catherine ?



