Zone Interdite du 5 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 5 août 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « En train, à vélo ou en pick-up : ils vivent l’aventure en Europe ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 5 août : « En train, à vélo ou en pick-up : ils vivent l’aventure en Europe »

Imaginez des paysages de bout du monde, une aventure intense accessible sans quitter l’Europe. Chaque été, un tiers des Français choisit des vacances sans avion, optant pour le train, le vélo ou un pick-up aménagé.

« Zone interdite » suit quatre familles durant ces vacances insolites. Jessica, Julien et leurs enfants traversent 3 500 km de Normandie au cap Nord en pick-up, de la Belgique à la Finlande, pour un périple riche en émotions.



Jessica et sa fille Ava voyagent en train avec un Pass Interrail, découvrant Venise, Split et Vienne, entre retards et découvertes culturelles.

Enzo et Lionel relèvent le défi de rallier Bruxelles à Istanbul à vélo (3 000 km), traversant des paysages sauvages et affrontant des moments difficiles.

Enfin, Cécile et Olivier partent avec leurs enfants grimper les Alpes autrichiennes jusqu’au lac de Garde, dans un road trip familial semé d’épreuves.

Ces voyages montrent une nouvelle façon de découvrir l’Europe, mêlant nature, rencontres et défis.