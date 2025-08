« Hiroshima, la course vers l’apocalypse » : le documentaire inédit ce soir sur France 2 (5 août 2025)

Publicité





« Hiroshima, la course vers l’apocalypse », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi soir, 5 août 2025, sur France 2. France Télévisions célèbre le 80e anniversaire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







« Hiroshima, la course vers l’apocalypse » : présentation

Dans la continuité de sa commémoration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, France Télévisions propose une programmation exceptionnelle pour accompagner tous les Français, de toutes générations, dans le souvenir des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, survenus les 6 et 9 août 1945. Ces événements dramatiques ont précipité la reddition du Japon et mis fin à la guerre du Pacifique.

Une grande soirée documentaire qui ouvre ce temps fort avec le film « Hiroshima, la course vers l’apocalypse », coécrit par Olivier Wieviorka et David Korn-Brzoza, ce dernier en assurant la réalisation. Grâce à une narration immersive et des archives rares et puissantes, ce documentaire offre un regard inédit sur ce moment clé de l’histoire mondiale, qui a profondément bouleversé le XXe siècle. La mémoire de cette tragédie demeure essentielle, notamment à l’heure où la menace nucléaire et sa prolifération pèsent toujours sur l’actualité internationale.



Par ailleurs, les plateformes france.tv et Lumni s’engagent également dans ce devoir de mémoire, en proposant des contenus pédagogiques et forts autour de cette page sombre du XXe siècle, qui a inauguré l’ère nucléaire et ses terribles capacités de destruction.

Résumé

En octobre 1939, les savants Leo Szilard et Albert Einstein alertent le président Roosevelt sur la possibilité de créer un type nouveau de bombe, à base d’énergie nucléaire. Cette alerte inquiète d’autant plus que l’Allemagne a entamé un programme nucléaire similaire.

S’engage alors une véritable course à l’atome. Si le régime nazi doute de la validité de cette « physique juive », les États-Unis investissent massivement dans le projet Manhattan. Grâce aux efforts conjoints du général Leslie Groves et du physicien Robert Oppenheimer, la bombe est prête en juillet 1945.

Les 6 et 9 août 1945, deux bombes, surnommées Little Boy et Fat Man, sont larguées sur Hiroshima puis Nagasaki, faisant respectivement 80 000 et 40 000 morts instantanés dans la fournaise atomique. Ces attaques, combinées à l’offensive soviétique en Mandchourie, contraignent le Japon à capituler.

En 1949, l’URSS parvient également à maîtriser le secret nucléaire, donnant naissance à la guerre froide et à un fragile équilibre de la terreur. Aujourd’hui, cet équilibre semble menacé : de plus en plus de pays se dotent de l’arme nucléaire, augmentant le risque d’un point de non-retour pour l’humanité.