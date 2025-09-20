

20h30 le dimanche du 14 septembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 14 septembre 2025 : les invités

L’interview exclusive : 22 ans après le succès mondial de Da Vinci Code, Dan Brown revient avec un nouveau roman événement, Le Secret des secrets (éd. JC Lattès). Il a ouvert les portes de sa maison de Boston, remplie de mystères, aux équipes de l’émission.

Face à l’écran : Karin Viard se confie à propos de son rôle de conseillère politique dans Fils de, le premier long métrage de Carlos Abascal Peiró, aux côtés de François Cluzet. Elle revient également sur les rôles marquants de sa carrière et ses engagements.



L’entretien de la semaine : Cristina Córdula, icône de la mode et star des réseaux avec 6 millions d’abonnés, lance une chaîne dédiée au style et au bien-être. De ses débuts de mannequin à cette nouvelle aventure digitale, elle raconte ce qui l’anime et la pousse toujours à se réinventer.

Le live : Le groupe Feu! Chatterton revient avec son quatrième album Labyrinthe et prépare une grande tournée des Zénith et Arena en 2026. Les musiciens se produisent en live avec leur titre Allons voir sur le plateau de l’émission.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV