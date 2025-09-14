

66 minutes du 14 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne







66 minutes du 14 septembre 2025, sommaire

🔵 Classe moyenne : aux racines d’un grand ras-le-bol

Ils travaillent, paient leurs impôts, élèvent leurs enfants… mais ont le sentiment d’étouffer. Ni pauvres ni riches, les ménages de la classe moyenne voient leur pouvoir d’achat s’effriter chaque mois. Essence, courses, cantine, crédit immobilier : tout grimpe, sauf les salaires. Résultat : une frustration partagée par des millions de Français qui confient aujourd’hui : « On n’y arrive plus. »

Tous décrivent la même réalité : un quotidien sous pression, des fins de mois de plus en plus difficiles et l’impression d’être laissés de côté par les politiques. Trop “aisés” pour bénéficier d’aides, trop “justes” pour vivre sereinement. Leurs témoignages révèlent les causes profondes de ce malaise : inflation, stagnation des revenus, fiscalité ressentie comme injuste. Mais au-delà de l’argent, le ras-le-bol est aussi moral : l’effort jamais récompensé, le sentiment d’injustice et la perte de repères alimentent ce décrochage silencieux.

🔵 Le petit Français qui défie les Américains

Il s’appelle Tim Lopes, 13 ans, et rêve déjà d’écrire son nom aux côtés des grands du super cross. Avec son père, il a traversé l’Atlantique pour participer à la plus prestigieuse course de la discipline : Daytona Beach, en Floride. Deux mille pilotes venus du monde entier, une semaine de compétition intense, des chutes spectaculaires, des blessures… mais aussi une promesse : c’est ici que naissent les légendes.

Pour Tim et sa famille, ce voyage de 10 000 euros est bien plus qu’une aventure : c’est un pari, un rêve, une opportunité unique d’être remarqué. Dans une chambre modeste de motel, avec son père et son coach, il se prépare à tout donner sur le circuit le plus mythique du monde. Réussira-t-il à se faire un nom parmi les futurs champions ? La course commence maintenant.



🔵 Mieux pour moins cher : le bon plan des vacances en septembre

Quand certains rangent le maillot, d’autres sortent les valises. Car en septembre, les vacances deviennent une affaire en or ! À Santorin, en Grèce, une semaine vol + hôtel avec vue sur mer s’affiche à 550 euros, soit quatre fois moins qu’en juillet. Au camping : 70 euros la nuit contre 178 en plein août. Même les restaurants jouent le jeu, avec des menus plus raffinés… et moins chers.

Moins de foule, plus de soleil… et surtout un vrai gain de pouvoir d’achat. Les “septembristes” l’ont bien compris : partir plus tard, c’est profiter davantage. Suites soldées, surclassements, extras offerts : le luxe devient accessible à tous ceux qui osent décaler leurs vacances. Agences, hôteliers et restaurateurs rivalisent d’offres pour séduire ces vacanciers malins. Et si, l’an prochain, vous faisiez vous aussi le choix de septembre pour en avoir plus, pour moins cher ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Électroménager : le salon qui révolutionne votre maison

Cuisines futuristes, écrans géants, friteuses innovantes : l’IFA de Berlin, plus grand salon européen de l’électronique, dévoile chaque année les technologies appelées à transformer nos foyers. Alexis et Jonathan, deux Français venus avec 500 euros, explorent les stands à la recherche des gadgets les plus bluffants. Mais derrière le spectacle, l’IFA est surtout un champ de bataille. Deux entrepreneurs vendéens y jouent leur avenir avec Joe, un Airfryer nouvelle génération : convaincre 5 000 acheteurs pour sauver 35 emplois. Face à eux, des géants comme TCL investissent des millions. Pour Alexandru, jeune commercial français de la marque, c’est l’opportunité de décrocher un contrat européen. Plus qu’un salon, l’IFA est le théâtre où se dessinent les tendances technologiques mondiales de demain.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.