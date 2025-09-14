« Un dimanche à la campagne » : quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour avec des inédits ? Réponse !

Par /

Après une pause estivale et la diffusion de compétitions sportives, « Un dimanche à la campagne » revient dès le week-end prochain sur France 2. L’émission présentée par Frédéric Lopez fera son grand retour avec un épisode inédit le dimanche 21 septembre 2025 à 16h.


Capture FTV


Pour ce nouveau numéro, trois invités partageront souvenirs, confidences et moments de convivialité :

👉 Roland Pérez, avocat et auteur de «  »Dieu, ma mère et Sylvie Vartan »,
👉 Claudia Tagbo, comédienne et humoriste,
👉 Chico, le fondateur emblématique de « Chico & The Gypsies ».

Dans ce cadre chaleureux et intimiste, Frédéric Lopez proposera à ses convives de se livrer avec sincérité, entre rires, émotions et instants de complicité.


👉 Rendez-vous dimanche prochain à 16h sur France 2 pour découvrir ce premier épisode inédit de la saison.

