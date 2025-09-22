Audiences 21 septembre 2025 : « Aline » en tête devant « Casino Royale »

Par /

Audiences 21 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Aline », qui a intéressé 2,66 millions de téléspectateurs pour 16,8% de pda.


C’est devant France 2 avec la rediffusion du film « Casino Royale », qui a été suivi par 2,38 millions de téléspectateurs pour 15,1% de pda.

Capture TF1


Audiences 21 septembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,34 millions de téléspectateurs pour 13,4% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,75 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

