Audiences 21 septembre 2025 : « Aline » en tête devant « Casino Royale »

Audiences 21 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Aline », qui a intéressé 2,66 millions de téléspectateurs pour 16,8% de pda.





C’est devant France 2 avec la rediffusion du film « Casino Royale », qui a été suivi par 2,38 millions de téléspectateurs pour 15,1% de pda.







Audiences 21 septembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,34 millions de téléspectateurs pour 13,4% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,75 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie