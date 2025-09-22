Tom Holland hospitalisé après un accident sur le tournage de « Spider-Man: Brand New Day »



Grosse frayeur sur le plateau du prochain Spider-Man ! L’acteur britannique Tom Holland, 29 ans, a été hospitalisé vendredi après une chute survenue lors d’une cascade pendant le tournage du film « Spider-Man: Brand New Day », aux studios Leavesden, près de Londres.





Selon le journal britannique The Sun, l’interprète de l’homme-araignée a subi une commotion cérébrale légère. Immédiatement pris en charge, il a été conduit à l’hôpital pour des examens de contrôle. Aucune autre blessure sérieuse n’a été rapportée.







Le tournage temporairement suspendu

L’incident, qualifié de « chute accidentelle lors d’une séquence d’action », a conduit la production à suspendre les prises de vue pour quelques jours. Le père de l’acteur, Dominic Holland, a confirmé publiquement que son fils « allait devoir rester éloigné du plateau pour un moment », le temps de se remettre.

Habitué à réaliser lui-même une grande partie de ses cascades, Tom Holland n’avait encore jamais subi d’accident sérieux sur un tournage de Spider-Man.



Marvel et Sony, coproducteurs du film, n’ont pas communiqué sur une éventuelle modification du calendrier de sortie. Pour l’heure, « Spider-Man: Brand New Day » reste attendu dans les salles obscures en juillet 2026.