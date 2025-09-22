Ici tout commence du 22 septembre : Malik surprend Maya et Gaspard (résumé + vidéo épisode 1268 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 22 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1268 – Malik va finalement surprendre Maya et Gaspard ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Clotilde prend ses marques en tant que directrice.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 22 septembre – résumé de l’épisode 1268

Malik vit très mal sa rupture avec Maya et se convainc qu’elle l’a quitté pour un autre. Léonard et Pénélope conseillent à la jeune fille d’être honnête avec lui au sujet de Gaspard, mais elle redoute d’empirer la situation. Gaspard, de son côté, profite du travail en binôme pour se rapprocher de Maya et la pousse à continuer avec lui après les cours. Ils finissent pas s’embrasser et Malik les surprend.

Parallèlement, Fleur se décide à inviter Loup à boire un verre. Mais le moment est plus gênant qu’autre chose, ils manquent d’intérêts communs… Lionel et Mattéo transforment la soirée en partie de fléchettes, où Fleur brille par son talent. Joséphine confie ensuite à Bérénice qu’elle préfère taire ses sentiments pour Loup afin de ne pas blesser Fleur et rester concentrée sur sa sobriété.



Publicité





À l’Institut, Clotilde, nouvelle directrice, souhaite moderniser l’école et demande aux professeurs comme aux élèves de lui soumettre des idées. Marc propose une semaine du développement durable, tandis que Tom rêve de créer un BDE. Clotilde finit par accepter à condition qu’il soit élu par les élèves.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : un retour, un couple en crise, les résumés jusqu’au 10 octobre 2025

Ici tout commence du 22 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.