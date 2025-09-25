Audiences 24 septembre 2025 : « Tracker » loin devant « Le Guépard »



Audiences 24 septembre 2025 – C’est TF1 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la suite de la nouvelle série inédite « Tracker », qui a rassemblé 3,31 millions de téléspectateurs pour 18,2% de pda.





C’est loin devant France 2 avec le film en hommage à Claudia Cardinale « Le Guépard », qui a réuni 1,66 million de téléspectateurs pour 12,7% de pda.







Audiences 24 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 3 de la nouvelle saison du « Meilleur Pâtissier », qui a intéressé 1,53 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie