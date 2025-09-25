Audiences talks du 24 septembre 2025 : Quotidien s’envole, loin devant « Tout beau, tout n9uf »



Audiences talks du mercredi 24 septembre 2025 – La bataille des talks s’est poursuivie ce mercredi 24 septembre avec, comme chaque soir, un duel très serré entre Cyril Hanouna sur W9 et Yann Barthès sur TMC, tandis qu’Anne-Élisabeth Lemoine a signé une belle performance sur France 5.











Sur TMC, Quotidien a livré une soirée solide. La première partie, proposée de 19h21 à 20h06, a été suivie par 857.000 téléspectateurs (5,4 %). La deuxième, entre 20h09 et 21h00, a rassemblé 1,05 million de fidèles (5,6 %). Mais c’est surtout après 21 heures que l’émission de Yann Barthès a creusé l’écart : 1,90 million de téléspectateurs étaient présents devant TMC entre 21h00 et 21h18, soit 10,3 % de PDA, un record sur la case cette semaine.

Sur W9, « Tout beau, tout n9uf » a confirmé ses bons résultats. La première partie, diffusée entre 19h46 et 20h14, a attiré 981.000 téléspectateurs, soit 5,6 % du public. Le talk a ensuite légèrement progressé à 1,09 million de fidèles entre 20h19 et 21h01 (5,8 %). Enfin, après 21 heures, l’émission a fédéré 1,49 million de personnes, représentant 8,1 % de part d’audience. Des chiffres qui confirment l’ancrage du rendez-vous de Cyril Hanouna dans le paysage de l’access mais qui restent derrière Quotidien.

De son côté, France 5 reste une valeur sûre avec « C à vous ». L’émission principale, diffusée entre 18h57 et 19h51, a séduit 1,11 million de personnes, soit 7,9 % du public, un score supérieur aux soirées précédentes. En revanche, C à vous, la suite a enregistré 690.000 téléspectateurs (3,7 %) entre 20h03 et 20h43, avant de remonter à 904.000 fidèles de 20h43 à 21h04 (4,8 %).



Source chiffres audiences : Médiamétrie