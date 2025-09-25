HPI du 25 septembre 2025 : le final ce soir sur TF1 (saison 5)



HPI du 25 septembre 2025 – Sortez les mouchoirs ! Ce jeudi soir, TF1 diffuse le tout dernier épisode de la série « HPI ». Il est l’heure de dire au revoir à Morgane et Karadec avec ce final qui devrait vous surprendre.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







HPI du 25 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 8 « Supernova » : Dernière étape décisive pour Morgane : passer l’oral qui pourrait lui ouvrir les portes de la police. Devant un jury froid et exigeant, elle délaisse le discours convenu sur ses qualités pour livrer, avec fougue, le récit de sa dernière enquête aux côtés de Karadec. Une histoire où se mêlent indices et confidences, souvenirs lumineux et menace grandissante. Réussira-t-elle à décrocher son badge tout en protégeant celui qui a tant compté pour elle ? Et, au-delà du travail, leur lien saura-t-il résister à ces épreuves ? Entre amour, fête foraine, agents doubles et ballons de foot, ce final promet d’être aussi émouvant que palpitant !

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère McNeese (Daphné Forestier), Cédric Chevalme (Ludovic Mulier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Nicky Marbot (Voisin Morgane), Jean-Luc Piraux (Zizou / Dr. Paul Montcreuset), Carole Franck (Stern), Florence Masure (Présidente jury), Emmanuel Daumas (Juré Eric Fersen), Paul Scarfoglio (Nathan), Pauline Nuez (Manon Boutière), Alexandre Caquelin (Vendreur barbe à papa), Simon Herlin (Journaliste), Mehdi Aireche (Amir), Mona Bauer (Magali), Alice Chegaray-Breugnot (Juré Ricovski), Julien Anscutter (Juré Rochas)

Avec la participation de : Féodor Atkine (Professeur Letellier)



HPI, rappel de la présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?