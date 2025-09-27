Audiences 26 septembre 2025 : « Simon Coleman » loin devant « Mask Singer »

Par /

Publicité

Audiences 26 septembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Simon Coleman », qui a captivé 3,35 millions de téléspectateurs pour 19% de pda.


C’est juste devant TF1 avec le troisième prime de la saison 8 de « Mask Singer », qui a été suivi par 2,55 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda.

Audiences 26 septembre 2025 : « Simon Coleman » loin devant « Mask Singer »
Capture FTV


Publicité

Audiences 26 septembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a intéressé 1,48 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.

M6 est derrière avec un inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a rassemblé 1,34 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Le Grand Concours du 27 septembre : les invités d’Arthur ce soir sur TF1
Le Grand Concours du 27 septembre : les invités d'Arthur ce soir sur TF1
« Taratata n°600 » du 27 septembre : artistes et invités ce soir sur France 2
« Taratata n°600 » du 27 septembre : artistes et invités ce soir sur France 2
Les Traîtres du 27 septembre : la suite de la saison 5 ce soir sur M6 (épisode 5)
Les Traîtres du 27 septembre : la suite de la saison 5 ce soir sur M6 (épisode 5)
Mask Singer : le Castor démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)
Mask Singer : le Castor démasqué, qui s'y cachait ? Réponse ! (VIDEO)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut