Audiences 26 septembre 2025 : « Simon Coleman » loin devant « Mask Singer »

Audiences 26 septembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Simon Coleman », qui a captivé 3,35 millions de téléspectateurs pour 19% de pda.





C’est juste devant TF1 avec le troisième prime de la saison 8 de « Mask Singer », qui a été suivi par 2,55 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda.







Audiences 26 septembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a intéressé 1,48 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.

M6 est derrière avec un inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a rassemblé 1,34 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie