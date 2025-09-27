Echappées Belles du 27 septembre : direction la Malaisie ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 27 septembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Aux sources de la Malaisie » et la rediffusion « Léman entre lacs et montagnes ».





Echappées Belles du 27 septembre 2025, à 21h – « Aux sources de la Malaisie » (inédit)

La Malaisie, carrefour animé de cultures et de croyances, incarne un rare exemple d’harmonie entre traditions malaises, chinoises et indiennes. Ce kaléidoscope humain, à la fois riche et complexe, s’exprime dans ses paysages, ses temples, ses marchés et dans chaque rencontre au fil du voyage. Direction la Malaisie péninsulaire : un territoire captivant où la nature foisonnante côtoie des mégapoles futuristes, où les forêts primaires du Taman Negara abritent les derniers nomades de la région, et où la côte Est, digne d’une carte postale, devient le théâtre d’une lutte écologique pour préserver ses fonds marins.

Entre immersion culturelle, découvertes naturelles et rencontres inspirantes, ce périple nous entraîne dans une Malaisie profondément attachée à ses racines mais tournée vers l’avenir.

La promesse : un itinéraire de la ville à la mer, en passant par la jungle. Des paysages aussi variés que les visages qui les habitent, dans un pays où chacun vit sa culture dans le respect de l’autre. La Malaisie, nation-carrefour, aurait-elle trouvé la clé de la tolérance universelle ?



Echappées Belles du 27 septembre à 22h30 – « Week-end à Prague » (rediffusion)

Prague, capitale de la République tchèque, a ce pouvoir unique de faire voyager ses visiteurs à travers les époques. Marquée par l’influence de multiples cultures qui ont façonné son histoire, la ville conserve une identité riche et singulière. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, sa vieille ville a su préserver tout son charme et continue de séduire des millions de voyageurs chaque année. À cette atmosphère historique s’ajoute une vie culturelle foisonnante : spectacles vivants, ballets et opéras se succèdent dans des salles parmi les plus prestigieuses d’Europe.

C’est au cœur du quartier de Mala Strana, célèbre pour ses façades colorées, ses palais baroques et ses superbes jardins, que Sophie Jovillard poursuit sa découverte. Katka, l’une de ses guides, l’y attend pour partager avec elle les secrets de ce lieu emblématique.

