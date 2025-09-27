Plus Belle La Vie spoilers : les Kepler face à la vérité, un vrai enlèvement, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 29 septembre au 3 octobre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 29 septembre au 3 octobre 2025 – La semaine à venir s’annonce encore mouvementée pour les Kepler dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la découverte de la vérité sur Ophélie par Vanessa et Ulysse.







Grâce à Eric, ils découvrent qu’Ophélie a organisé son propre enlèvement pour leur sous-tirer de l’argent ! Ophélie n’a aucun remord face à Ulysse et pire, le lendemain, elle prévoit de voler des objets de valeurs chez Vanessa afin de partir à Dubaï avec Hugo ! Après que Sylvie ait rejeté Ophélie et lui ait demandé de sortir de leur vie, Ophélie met son nouveau plan à exécution. Mais elle est contrariée par l’arrivée d’Apolline, déterminée à alerter Vanessa d’un danger. Ophélie est seule et elles sont rapidement rejoint par deux voyous… qui les tazzent et les enlèvent !

Pendant ce temps là, Idriss cherche un nouvel appartement pour s’installer avec Louisa. Et Baptiste est déterminé à trouver un travail et un appart pour s’installer avec Mathis.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2025

Lundi 29 septembre 2025 (épisode 430) : Au comble du stress, Vanessa et Ulysse font une découverte qui va tout changer. Au Mistral, les théories sur les petits secrets d’Ariane vont bon train. De son côté, Léa fait preuve de maladresse avec sa nouvelle patiente.

Mardi 30 septembre 2025 (épisode 431) : Fidèle à Vanessa, Apolline, met tout en œuvre pour la prévenir d’un danger. Djawad, quant à lui, refuse de rester passif face aux problèmes d’Ariane. Malgré les doutes de certains proches, Baptiste est déterminé à s’en sortir.

Mercredi 1er octobre 2025 (épisode 432) : Les policiers sont appelés sur une nouvelle enquête impliquant les Kepler. Entre Baptiste et son père, c’est un point de rupture. Dans le cadre de sa recherche d’appartement, Idriss fait la connaissance d’une femme pleine de ressources.

Jeudi 2 octobre 2025 (épisode 433) : Un mystérieux colis vient donner une nouvelle tournure à l’enquête des policiers. De son côté, Apolline est victime d’un terrible malentendu. A la résidence, une nouvelle arrivante s’installe et analyse les autres habitants.

Vendredi 3 octobre 2025 (épisode 434) : Alors que l’enquête avance, Apolline est au cœur de toutes les discussions. Rongée par la culpabilité, Thomas veut trouver un moyen de se faire pardonner. A la résidence, l’organisation d’un quizz géant pourrait bien raviver de vieilles tensions.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 29 septembre au 3 octobre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…