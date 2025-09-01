Audiences 31 août 2025 : « La vie pour de vrai » loin devant « Commissaire Dupin »

Audiences 31 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « La vie pour de vrai », qui a intéressé 3,96 millions de téléspectateurs pour 23,9% de pda.


C’est loin devant France 3 avec un inédit de la série « Commissaire Dupin », qui a réuni 2,54 millions de téléspectateurs pour 14,5% de pda.

Capture TF1


Audiences 31 août 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,52 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

Flop pour France 2 avec le film inédit « Hawaii », qui n’a été suivi que par 945.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

