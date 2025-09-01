Ici tout commence du 1er septembre : Teyssier essuie un gros revers (résumé + vidéo épisode 1253 en avance)



Ici tout commence du 1er septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1253 – L’institut accueille ses nouveaux élèves pour passer le concours ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mais Teyssier va essuyer un gros revers…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 1er septembre – résumé de l’épisode 1253

Bérénice s’inquiète pour Carla, souvent seule depuis le départ de Souleymane. Finalement, Carla se confie à Zoé, malgré des débuts compliqués, et une complicité naît entre elles.

De son côté, Joséphine veut progresser en cuisine et suit les conseils de Marc Leroy. Mais après sa rencontre avec Ninon, elle panique et annule sa sortie plage pour réviser. Heureusement, Loup la rassure et l’encourage.



Clotilde et Teyssier réussissent à convaincre Rose de maintenir le concours du Master. Mais Clotilde cache toujours à sa sœur que Louis est sorti de prison.

Pour la rentrée, Teyssier accueille les nouveaux élèves avec sévérité. Parmi eux se trouve Ferdinand Castelmont, bien décidé à défier le directeur. Il compte reprendre tout son cursus en intégrant la promo de première année.

Mais un coup de théâtre survient pendant le discours de Teyssier aux nouveaux venus passer le concours : de nombreux élèves reçoivent un sms leur apprenant qu’ils sont admis chez Castelmont ! Ils quittent l’Institut, plongeant l’école dans la tourmente.

Ici tout commence du 1er septembre 2025 – extrait vidéo

