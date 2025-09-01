L’amour est dans le pré du 1er septembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 2)



L’amour est dans le pré du 1er septembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, le début des séjours à la ferme et de nouveaux speed-datings !





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6play.







L’amour est dans le pré du 1er septembre, présentation de l’épisode 2

C’est le début des séjours à la ferme pour Océane et Gilles avec leurs prétendants et prétendantes. Et les speed-datings d’autres agriculteurs de la saison vous attendent également ce soir. Au programme, des coups de coeur, de l’émotion et des choix importants quant à l’identité de ceux et celles qu’ils vont inviter à la ferme.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 1er septembre, extrait

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

