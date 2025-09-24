Demain Nous Appartient du 24 septembre : Adam témoigne, Soraya fait un malaise (résumé + vidéo épisode 2038 en avance)



Demain nous appartient du 24 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2038 de DNA – Adam va témoigner à son tour au tribunal ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Soraya va faire un malaise…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 24 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2038

Au tribunal, Soizic explique qu’elle n’a pas appelé les secours après avoir percuté Martial parce qu’il était trop tard et qu’elle a paniqué. Elle admet avoir changé ses pneus pour cacher sa liaison mais assure qu’elle n’était pas amoureuse. Samuel confirme, mais Lou tente de le discréditer en rappelant son passé volage…

Adam témoigne à son tour : il voyait Martial comme un grand frère mais ne lui faisait pas confiance, rappelant qu’il l’avait drogué et avait dragué son ex. Damien démontre ensuite que Soizic ne pouvait pas ne pas voir Martial en reculant, malgré ses affirmations contraires.



Hors du tribunal, Karim découvre qu’Adam est entré par effraction dans le cabinet de Lou. Soraya fait un malaise et échappe de peu à un accident grâce à Raphaëlle.

Pendant ce temps, Bastien est réprimandé pour être rentré à 6h du matin. De son côté, Joël parle avec Bart de son projet de retraite aux Antilles. Il confie que sans même l’accord de Mona, il a mis la boulangerie et son appartement en vente ! Enfin, Lizzie décroche un poste de surveillante au lycée, où elle s’impose avec fermeté, sauf face à Marceau.

VIDÉO Demain nous appartient du 24 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

