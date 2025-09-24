Les 12 coups de midi du 24 septembre : Cyprien face à une nouvelle étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 24 septembre 2025, 6ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 24 septembre, une nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien totalise ainsi 36.638 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Il s’est retrouvé face à une toute nouvelle étoile mystérieuse avec pas grand chose à se mettre sous la dent pour l’instant. On distingue un ciel avec des nuages, il va falloir patienter pour savoir de quel lieu il s’agit.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+