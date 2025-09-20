Ici Tout Commence spoilers : Malik face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 22 au 26 septembre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 22 au 26 septembre 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par Malik, qui après sa rupture avec Maya, va découvrir la vérité sur sa liaison avec Gaspard. Evidemment, il est furieux…

Pendant ce temps là, c’est l’élection du BDE de l’institut et Tom et Lionel s’affrontent ! Et Tom décide de tenter sa chance avec… Anouk !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 (épisode 1268) : En cours, Malik sent que quelque chose cloche. Face à Fleur, Joséphine garde le silence. À l’Institut, Clotilde fait grand bruit.

Mardi 23 septembre 2025 (épisode 1269) : A l’internat, Malik découvre le pot aux roses. Tom et Lionel se tirent la bourre devant les élèves. A la ferme, Stanislas et Angèle ne veulent pas couper la poire en deux.

Mercredi 24 septembre 2025 (épisode 1270 : Face à Maya, Malik sonne les cloches. Stanislas et Angèle remettent les pendules à l’heure. Pour les élections du BDE, Tom et Lionel mettent tous leurs œufs dans le même panier.

Jeudi 25 septembre 2025 (épisode 1271) : A L’institut, Gaspard récolte ce qu’il a semé. En cours, Tom conte fleurette. De son côté, Bianca défend son territoire.

Vendredi 26 septembre 2025 (épisode 1272) : A L’institut, Eléonore remet le couvert. Avec Anouk, Tom se voile la face. Pour sa part, Zoé plaide son innocence.



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 22 au 26 septembre 2025

