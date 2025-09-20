Audiences 19 septembre 2025 : « Simon Coleman » loin devant « Mask Singer »

Audiences 19 septembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Simon Coleman », qui a captivé 3,90 millions de téléspectateurs pour 22,7% de pda.


C’est juste devant TF1 avec le second prime de la saison 8 de « Mask Singer », qui a été suivi par 2,65 millions de téléspectateurs pour 16,2% de pda.

Capture FTV


Audiences 19 septembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le match de rugby féminin Nouvelle-Zélande / Canada , qui a débuté à 20h et a intéressé 1,27 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.

M6 est loin derrière avec la rediffusion du film « Inséparables », qui a rassemblé 989.000 téléspectateurs pour 5,8% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

