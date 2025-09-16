Les 12 coups de midi du 16 septembre : Zakia fait fort, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 16 septembre 2025, 4ème victoire de Zakia – Zakia a signé une quatrième victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros.











Les 12 coups de midi du 16 septembre, un taureau sur l’étoile mystérieuse

Zakia voit ainsi sa cagnotte monter à 21.600 euros de gains. Du côté de l’étoile mystérieuse, Zakia a proposé, sans conviction, le nom de Soprano. C’est raté ! On a un nouvel indice qui commence à apparaitre : un taureau. Il s’ajoute aux précédents indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, un bloc de pierre, et une colombe. Avec seulement 17 cases restantes, cette étoile sera entièrement dévoilée en fin de semaine.

Rappelons qu’il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait. Et la colombe pour son dessin de « la colombe de la paix ».

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Soprano



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+