Demain Nous Appartient du 16 septembre : Laurie arrêtée, Sara fait une découverte (résumé + vidéo épisode 2032 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 16 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2032 de DNA – Laurie est identifiée pour comme étant la maîtresse de Roxane ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Elle est arrêtée et doit s’expliquer face à Sara…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 16 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2032

Sara avoue à Bart qu’elle a contacté la maîtresse de Roxane et lui a donné rendez-vous. Inquiet, Bart promet de prévenir ses collègues si elle ne donne pas de nouvelles. Sur le chemin, Sara reçoit un appel d’Aurore et invente un retard pour déposer Enora à la crèche, ignorant que Bart a déjà emmené la petite fille. Au lieu de rendez-vous, Laurie la reconnaît de loin et fait demi-tour.

Au commissariat, Sara confie à Aurore et Georges qu’elle soupçonne Roxane de la tromper et leur montre les messages échangés. Georges identifie rapidement l’interlocutrice : Laurie. Interrogée, Laurie admet une relation passée avec Roxane mais nie toute implication dans l’agression au couteau. Son alibi est vérifié et ses empreintes absentes du couteau, elle est donc libérée. Aurore se concentre alors sur Pablo, un homme jaloux de Laurie, comme possible suspect…



Publicité





De retour chez Bart, Sara fouille l’ordinateur de Roxane et découvre un dossier protégé intitulé « LC » (les initiales de Laurie), ce qui l’inquiète.

Pendant ce temps, Mélody prépare l’arrivée de Bastien, qui retrouve Violette et Lilou au Spoon avant son départ pour la Suisse. Le soir, Mélody commande des pizzas tandis que Georges et Bastien jouent aux jeux vidéo.

Marguerite, intriguée par le travail de Raphaëlle, apprend qu’elle défend la femme de François, accusée du meurtre de son amant. Malgré sa promesse de discrétion, elle en parle à François…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara perd espoir (vidéo épisode du 18 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 16 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.