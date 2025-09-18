Les 12 coups de midi du 18 septembre : les Pokemon font chuter Zakia, plus que 11 cases sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 18 septembre 2025, 6ème victoire de Zakia – Nouvelle victoire de Zakia ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a buté sur une question concernant les Pokemon lors du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 18 septembre, plus que 11 cases sur l’étoile mystérieuse

Zakia a ainsi une cagnotte s’élevant à 22.100 euros. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 7 indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, un bloc de pierre, une colombe, et un taureau. Il ne reste plus que 11 cases, elle devrait être entièrement dévoilée en fin de semaine.

Rappelons qu’il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait. Et la colombe pour son dessin de « la colombe de la paix ».

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Soprano



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+