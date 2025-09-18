« La prochaine sur la liste » : votre téléfilm inédit ce 18 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« La prochaine sur la liste » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 18 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1, il s’intitule « La prochaine sur la liste ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« La prochaine sur la liste » : l’histoire, le casting

Natalie vit seule avec sa fille Gwen depuis que son mari a tragiquement perdu la vie dans l’incendie de leur maison. Pour rompre sa solitude, elle rejoint le club de lecture de son quartier, où elle se lie d’amitié avec Wendy, la libraire. Mais bientôt, des lettres anonymes commencent à circuler, dévoilant de sombres secrets et instaurant un climat de peur dans la ville. Le corbeau derrière ces messages doit être démasqué avant qu’il ne fasse de nouvelles victimes. C’est finalement Gwen et son petit ami Tony qui découvrent la vérité : Lauren, la meilleure amie de Gwen, disparue depuis un an, est revenue pour se venger de tous ceux qui l’ont un jour blessée.



Publicité





Avec : Brittany Underwood (Natalie Johnston), Eva Igo (Gwen Johnston), Aaron Goehle (Tony Chandler), Ainsley Burch (Wendy Novak)

Et à 16h, « Enlevée le jour de mon mariage » (rediffusion)

Leah s’apprête à épouser Mark, l’homme parfait en tout point : séduisant, attentionné, brillant et aimant. Mais à l’approche du grand jour, son quotidien bascule. Une mystérieuse voiture la suit, puis une inconnue l’aborde pour la mettre en garde : elle ne doit surtout pas épouser Mark. Lorsqu’elle raconte l’incident, son fiancé identifie aussitôt la femme en question : Faith, son ancienne compagne, internée en hôpital psychiatrique après leur rupture.

Avec : Brittany Underwood (Leah), Camila Banus (Faith)