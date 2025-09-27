Les 12 coups de midi du 27 septembre : Cyprien fait fort, premier indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 27 septembre 2025, 9ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 9ème victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et on peut dire qu’il a fait fort avec un Coup de Maître à 30.000 euros aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 27 septembre, la nouvelle étoile mystérieuse se dévoile

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 56.738 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours un ciel avec des nuages. On peut déjà vous révéler que cette photo de fond devrait être la place Vendôme, à Paris. Cyprien a proposé le nom de Pedro Pascal mais c’est raté !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



