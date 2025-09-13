13h15 le samedi du 27 septembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 27 septembre 2025 : le sommaire aujourd'hui





13h15 le samedi du 27 septembre 2025 : « Le chant des abysses »

Les équipes de « 13h15 le samedi » ont bénéficié d’un accès rarissime : embarquer à bord du NRV Alliance, le seul navire de recherche de l’OTAN. Cap sur l’océan Arctique, territoire stratégique où une équipe internationale de scientifiques s’attelle à relever les défis du futur.

Pendant quatre mois, le bâtiment sillonne les mers polaires, là où la fonte des glaces bouleverse les équilibres naturels et ouvre de nouvelles routes maritimes convoitées. À son bord, des chercheurs français, britanniques et italiens analysent la propagation des ondes sonores, afin de comprendre l’impact du réchauffement climatique sur ce milieu si particulier.



Car dans ce monde presque silencieux, chaque variation compte. Leur mission est cruciale : anticiper les menaces sous-marines et repérer des présences invisibles, comme celles de sous-marins russes en patrouille dans ces eaux instables.

Une expédition scientifique et stratégique inédite, à la croisée du climat, de la défense et de la géopolitique — là où se joue une part essentielle de la sécurité européenne.